Le Startup innovative mettono il turbo e toccano quota 7mila: tre mesi crescono del 7%

(Teleborsa) -E' il ministero dello Sviluppo economico a rendere noto il numero in riferimento a quanto contenuto nel Registro Imprese al 30 giugno: nel dettaglio le imprese sono 7.394, 514 in più rispetto alle 6.880 dello scorso 31 marzo (+7,5%). In questo trimestre, dunque, le nuove imprese innovative varcano per la prima volta la soglia delle"Anche per effetto di una nuova modalità di costituzione digitale e gratuita, che sta contribuendo a rafforzare i trend delle nuove iscrizioni, buona parte delle startup analizzate in questo rapporto sono di recente o recentissima creazione", spiega il Mise. Nello specifico, più della metà delle startup in esame non era stata ancora avviata nel 2015, anno cui si riferiscono gli ultimi dati di bilancio disponibili.Da un punto di vista geografico, la, con 1.694 imprese iscritte in sezione speciale (22,9% del totale nazionale): l’area metropolitana di Milano da sola ne conta 1.160, più di quante ne siano localizzate nella seconda regione per popolazione di startup,(808, 10,9% del totale). Al terzo posto troviamo ilcon 719 (9,7%), in gran parte localizzate a Roma (625 startup, 8,5%); seguono il Veneto con 637 (8,6%) e la Campania con 547 (7,4%).La regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto alle società di capitali presenti è il(1,07%), seguita dalle(0,86%), e, appaiate, da(0,72%).