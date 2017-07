Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Utilities

Caterpillar

Apple

Travelers Company

Wal-Mart

General Electric

Nike

Johnson & Johnson

Home Depot

Tesla Motors

Wynn Resorts

Incyte

Baidu

Hasbro

Mattel

Ross Stores

Dollar Tree

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.469,91 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,01%), come l'S&P 100 (-0,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,02%) e(-0,93%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,72%),(+1,21%),(+1,02%) e(+0,97%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,89%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,36%.Tra i(+4,30%),(+3,27%),(+3,02%) e(+2,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,44%.Sensibili perdite per, in calo del 3,84%.In apnea, che arretra del 2,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,27%.