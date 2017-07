Piazza Affari schiva le vendite in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -mostra un timido più. grazie alla revisione al rialzo dell'economia tricolore da parte del Fondo Monetario Intrernazionale .Le buone notizie sono anche per l'Eurozona, dove il FMI ha promosso le maggiori economie. Segnali di rallentamento arrivano, invece, per la manifattura come rivelato dai PMI dell'industria di Markit l'che si ferma su 1,165. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.256,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 46,11 dollari per barile mentre si l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle decisioni del vertice congiunto tra OPEC e Russia.dimessa, che scivola dello 0,41%. In discesache cede lo 0,92%. incoloreche non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.ilsale dello 0,17%. Sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a -0,13%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,77%). Occhi puntati sul gruppo di telecomunicazioni, dove è in corso il comitato nomine per l'uscita dell'amministratore delegato con un importante progresso del 2,31%., che mostra un fortissimo incremento del 2,04%.su, che registra un rialzo dell'1,77%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.i per(+0,62%). In salita(+1,17%) oggi alle perse con i conti trimestrali., che evidenzia una perdita dell'1,51%., evidenziando un decremento dello 0,93%.