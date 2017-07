Piazza Affari si allinea alla prudenza dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Intanto, arrivano buone notizie per l'Eurozona. Ilha rivisto al rialzo l'economia didove vengono promosse le maggiori economie, Italia inclusa l', che dopo la corsa della scorsa della scorsa settimana quando ha toccato massimi biennali, continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.253,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 45,69 dollari per barile.dimessa, che scivola dello 0,34%. Discesa modesta perche cede un piccolo -0,36%, e incoloreche non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.ilè scivola dello 0,06%. Sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a -0,05%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,60%). Occhi puntati sul gruppo di telecomunicazioni, dove è in corso il comitato nomine per l'uscita dell'amministratore delegato (+0,93%),(+0,98%) oggi alle perse con i conti trimestrali., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -2,16%.di, che scende dell'1,26%.scende dell'1,10%.