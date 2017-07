(Teleborsa) - Il prossimo 27 Luglio, saranno in asta Buoni del Tesoro semestrali per complessivi 6,5 miliardi di euro.Lo comunica il Ministero dell'Economia spiegando che la, quando arrivano in scadenza un'equivalente quantità di BOT semestrali.Al 14 luglio sono in circolazione 115,998 miliardi di BOT: 38,5 miliardi trimestrali e 77,498 miliardi annuali.