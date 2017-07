Wall Street guarda alla Fed e riflette sui dati macro

Dow Jones

Home Depot

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana interlocutoria per la borsa di Wall Street in una ottava ricca di spunti economici mentreSul sentiment degli investitori prevale la prudenza dopo laper il 2017 e il 2018, da parte del(FMI). Gli addetti ai lavori, rimangono in attesa del, 25 Luglio.Attenzione, poi, ai titoli del, in vista della riunione odierna in Russia tra i produttori per discutere dell’accordo sul taglio alla produzione.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 21.580,07 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.469,72 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,16%), come l'S&P 100 (-0,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,92%) e(-0,71%).Tra i(+1,24%),(+1,13%),(+1,12%) e(+0,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,83%.scende dell'1,71%. Calo deciso per, che segna un -1,65%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.