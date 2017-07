Wall Street prudente. Focus su dati macro, Fed e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta dell'ottava all'insegna della cautela in una settimana ricca di spunti economici e ancora nel bel mezzo delle trimestrali. Sul sentiment degli investitori prevale la prudenza dopo laper il 2017 e il 2018, da parte del(FMI). Gli addetti ai lavori, rimangono in attesa del meeting di due giorni della Fed che inizierà domani, 25 Luglio.Attenzione, poi, ai titoli del petrolio, in vista della riunione odierna in Russia tra i produttori per discutere dell’accordo sul taglio alla produzione.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 21.566,43 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.470,85 punti. Sulla parità il(-0,08%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,75%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.