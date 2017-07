Italia, meno imprese falliscono nel secondo trimestre

(Teleborsa) - anche nel secondo trimestre del 2017, ma i numeri rimangono ancora alti: nel periodo che va da aprile a giugno sono fallite mediamente 35 imprese al giorno,Rispetto allo stesso periodo del 2016 le aziende che hanno portato i libri in tribunale sono state. Se si sommano alle aziende fallite nel primo trimestre di quest’anno, il totale ammonta a 6.188. Una cifra che, dopo il picco raggiunto nel 2014, anno in cui i fallimenti totali sono stati 15.336, èe rispetto allo stesso periodo di quell'anno risulta minore del 22,2%.L’analisi dei fallimenti condotta da, puntualizza che sebbene il trend sia migliorato costantemente, ancora si è ben lontani dai livelli pre-crisi. Infatti, rispetto al secondo trimestre del 2009, le aziende che hanno chiuso risultano il 34,7% in più (2.393 in totale).la regione che ha registrato il numero più alto di fallimenti è la, con un’incidenza pari al 21% del totale. A seguire ci sono Lazio e Campania che hanno rispettivamente il 12,7% e l’8,7%.