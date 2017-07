Leonardo inaugura un nuovo stabilimento a L’Aquila

Leonardo

(Teleborsa) - Inaugurato oggi, 25 luglio il nuovo stabilimento dia L'Aquila dedicato alle attività avioniche del Gruppo.Con il sito di(joint venture fra Thales, 67% e Leonardo, 33%), a. Nella Regione il gruppo - fa sapere una nota - è presente con altri due centri di eccellenza di livello internazionale, quello di Chieti dedicato alla cyber security e il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio (joint venture fra Leonardo, 67% e Thales, 33%), per un totale di circa 850 dipendenti.Il nuovo sito, realizzato anche grazie al contributo della Regione Abruzzo, si estende su una superficie di 4.500 metri quadri.ne per lo più ingegneri e tecnici altamente specializzati, di cui 140 di Leonardo e 300 di, e si estende su una superficie di oltre 22.000 metri quadrati, distribuiti fra aree produttive, camere bianche, uffici e altri edifici accessori.(Identification Friend or Foe - IFF) installati a bordo di, e di apparati per le comunicazioni avioniche sono cruciali nell'ambito di operazioni militari complesse, perché consentono ai piloti di riconoscere automaticamente i velivoli "amici", ossia appartenenti a forze alleate, e di scambiare informazioni e dati con questi.