Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Energia

Materiali

Sanitario

Utilities

Caterpillar

McDonald's

Wal-Mart

JP Morgan

3M

United Technologies

Johnson & Johnson

Pfizer

Tractor Supply

Fastenal

Jd.Com

J.B. Hunt Transport Serv

Seagate Technology

Micron Technology

Incyte

Viacom

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 21.613,43 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 2.477,13 punti. In moderato rialzo il(+0,34%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,27%),(+1,26%) e(+1,16%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,67%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,86%),(+4,75%),(+2,12%) e(+1,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Tra i(+3,90%),(+2,44%),(+2,11%) e(+1,99%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,50%.In caduta libera, che affonda del 5,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,34%.