Snam compra il 100% di ITG e il 7,3% di Adriatic LNG

Snam

Edison

(Teleborsa) -ha sottoscritto conl’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di(ITG) e di una quota del 7,3% del capitale di Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG).Il, soggetto ad aggiustamento prezzo al closing., qualora Adriatic LNG sottoscriva nuovi contratti di utilizzo della capacità del terminale, Snam riconoscerà ad Edison unIled è tra l’altro subordinato, per quanto riguarda la partecipazione in Adriatic LNG, al mancato esercizio dei diritti di prelazione garantiti agli altri attuali soci."Questo investimento ci consente di rafforzare le nostre infrastrutture in Italia e di mettere a frutto ulteriori sinergie nella gestione integrata dell’intero sistema gas, aggiungendo un tratto importante di rete e connettendo un entry point strategico che Snam non presidiava”, ha commentato