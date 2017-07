Wall Street positiva. Focus sulla Fed

McDonald's

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per gli indici statunitensi con l', che inizia oggi per terminare domani con l'. Sono ampiamente previsti tassi invariati, ma il focus andrà a eventuali indicazioni su un nuovo intervento restrittivo entro fine anno.Nel frattempo,: alcune big, comehanno già rilasciato i risultati.Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case statunitensi continuano a crescere , ma a maggio il rialzo è stato inferiore alle attese, secondo l'indice Standard & Poor's/Case-Shiller. I prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono saliti del 5,7%: si tratta del sesto record mensile consecutivo che alimenta iTra gli indici statunitensi, ilavanza a 21.664,48 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.479,27 punti. Pressoché invariato il(-0,19%); leggermente positivo lo(+0,4%).