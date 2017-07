Wall Street tonica aspetta la Federal Reserve

McDonald's

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street procede al rialzo con l', che inizia oggi per terminare domani con l'. Sono ampiamente previsti tassi invariati, ma il focus andrà a eventuali indicazioni su un nuovo intervento restrittivo entro fine anno.Nel frattempo,: alcune big, comehanno già rilasciato i risultati.Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case statunitensi continuano a crescere , ma a maggio, secondo l'indice Standard & Poor's/Case-Shiller. I prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono saliti del 5,7%: si tratta del sesto record mensile consecutivo che alimenta i. A luglio, gli statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia statunitense. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente dal Conference Board, è salito a 121,1 punti dai 117,3 di giugno, dato in ribasso rispetto alla prima stima di 118,9 punti.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.479,76 punti. Sulla parità il(-0,07%); in moderato rialzo lo(+0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,65%),(+1,30%) e(+1,28%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,55%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+5,93%),(+4,68%),(+2,04%) e(+1,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,46%.scende dell'1,76%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.(+3,44%),(+2,84%),(+2,32%) e(+2,26%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,33%.