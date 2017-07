Assinform, digitale Made in Italy in salute

(Teleborsa) - E' stato presentato ieri a Milano e Roma il nuovo Rapporto Assinform – Confindustria Digitaleche fa il punto sullo stato di salute del(informatica, telecomunicazioni e contenuti) che, nel 2016,: nel primo trimestre dell'anno in corso la crescita ha accelerato,e avvalorando le previsioni di crescita per il triennio 2017-2019 (+2,3% a 67.652 milioni di euro nel 2017; + 2,6% a 69.432 milioni di euro nel 2018 e +2,9% a 71.453 milioni di euro del 2019).- "Sino a due anni fa, il nostro paese, per carenza di investimenti in innovazione, correva il rischio di rimanere ai margini dello sviluppo digitale, protagonista dei principali trend dell'economia globale.che registriamo da due anni a questa parte e che, secondo le nostre stime, continuerà a manifestarsi per almeno i prossimi tre anni - ha affermato il presidente di Assinform Agostino Santoni.