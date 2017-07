Boeing

(Teleborsa) -Glihanno toccato i 1,76 miliardi di dollari (2,89 dollari per azione), risultando migliori rispetto al rosso di 234 milioni (37 cent per azione) dell'anno scorso., gli utili per azione sono arrivati a 2,55 dollari (rispetto ad un consensus fermo a 2,3), mentre le vendite sono scese a 22,74 miliardi in confronto ai 24,76 del 2016 (consensus a 23,03 miliardi).Nonostante ciò, il gigante dell'aerospazio e della difesa statunitense ha innalzatosui profitti per azione fino a 10 dollari, ed ha corretto leggermente quelle sui ricavi (da 90,5 a 92,5 miliardi).