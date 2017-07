Calenda: "Io come Macron? All'Italia non servono altri partiti"

(Teleborsa) - "con En Marche.e all’Italia non servono altri partiti. Come ripeto spesso, faccio il ministro da poco più di un anno, e ho ancora da dimostrare di saperlo fare bene”. Così ildichiara ad Alessandro Giuli direttore del settimanale "Tempi" in edicola domani, giovedì 27 luglio.“Per costruire sviluppo e benessere - continua il titolare del dicastero -. Che ci piaccia o no,. Mercati aperti e condizioni di reciprocità sono fondamentali per noi egovernate da questi principi, ma dobbiamo essere anche in grado di difenderci adeguatamente”.Dalle colonne del settimanale "Tempi", Calenda spiega che sulla crescita "che venga da una revisione dei vincoli di bilancio,, ma deve essereanche pere sul rafforzamento di un".Sul, il Ministro sottolinea cheed è, che escludono “intermediazione politica e” indipendentemente dal settore o dalla tecnologia. “È un’impostazione che sottende unasenza inutili interferenze dell’amministrazione pubblica”. Trasloco Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, o EMA),. E, sulla partita che il governo sta giocando per ospitare la sede dell’Agenzia del farmaco a Milano, Calenda risponde: "Per l’Italia. La presenza di un grande hub di intelligenze, come ha detto il presidente Gentiloni,”.