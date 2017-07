Fed day, Wall Street è pronta

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Materiali

Boeing

Verizon Communication

General Electric

Intel

Coca Cola

Caterpillar

Nike

Du Pont de Nemours

(Teleborsa) -Gli investitori si muovono cauti aspettando che la banca centrale statunitense annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Non è previsto alcun cambiamento, maper capire eventuali indicazioni su quando inizierà la riduzione di riacquisto titoli.Nel frattempo prosegue la. Spunti limitati dal fronte macroeconomico, è atteso soltanto un aggiornamento sul mercato immobiliare: la, in giugno.Sulle prime rilevazioni, il, avanza a 21.706,81 punti, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.479,58 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,32%), come l'S&P 100 (0,2%).Gli indici marginalmente positivi, vengono sostenuti dalla. I dati API pubblicati la vigilia hanno mostrato un netto calo delle riserve di greggio USA, che alimenta le aspettative di un ribilanciamento del mercato.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+6,34%) dopo la trimestrale (+1,41%),(+0,53%) e(+0,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.