Fisco: per le famiglie italiane in arrivo stangata da 1 miliardo con revisione agevolazioni

(Teleborsa) -. La preannunciata revisione delle agevolazioni fiscali, prevista nell'ambito della prossima legge di bilancio, si tradurrà in una. Il giro di vite tributario sui contribuenti è una automatica conseguenza del riordino delle cosiddette 400 tax expenditure di cui oggi beneficiano i contribuenti e che il governo è intenzionato a ridurre.Lo dice ilin merito alla prospettiva di una riforma di sconti e detrazioni fiscali che dovrebbe essere varata con la manovra sui conti pubblici per il 2018. Secondo l'associazione, per evitare la stretta tributaria sui cittadini sarebbe indispensabile, accanto alla opportuna, un parallelo abbattimento delle aliquote Irpef in particolare sui redditi più bassi."Questi interventi normativi vengono spacciati per semplificazioni, ma altro non sono che mazzate sui contribuenti" commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci.perchè il sistema tributario italiano sia semplificato,aggiunge.