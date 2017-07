Ford Motor, utili e fatturato sopra attese

Ford Motor

(Teleborsa) - Crescono oltre le stime di mercato gli utili e il fatturato di, grazie alla buona performance delle attività in Nordamerica.La casa automobilistica statunitense ha chiuso ilcon un, pari a 51 cent per azione,rispetto agli 1,97 miliardi (49 cent per azione) riportati nello stesso periodo dello scorso anno.L'utile adjusted è stato di 56 centesimi per azione superiore ai 43 centesimi previsti dagli analisti.Ilè balzato da 39,4 a 39,8 miliardi di dollari oltre i 37,2 miliardi attesi dal consensus.