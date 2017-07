Mercati europei ostaggio della Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. con l'attenzione degli investitori rivolta al meeting della Federal Reserve che si conclude stasera. Non si attendono rialzi dei tassi di interesse, mentre gli addetti ai lavori cercheranno di capire la tempistica dell'attesa riduzione del bilancio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.247,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,40%.Sulla parità lo, che rimane a quota 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%. Resistente, +0,24%, mentreavanza dello 0,56%., con il, che termina a 21.578 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,96 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,23%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,23 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 211.527, rispetto ai precedenti 231.163 ed i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.Tra i 219 titoli trattati, 103 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 108 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 8 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,33%),(+1,76%) e(+1,67%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,82%),(-0,68%) e(-0,56%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,16%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,02%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,98%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,20%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%. Tra le banche, scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Nel lusso, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.