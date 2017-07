Nuovi record a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -Gli investitori si muovono con prudenza aspettando che la banca centrale statunitense annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Non è previsto alcun cambiamento, maper capire eventuali indicazioni su quando inizierà la riduzione di riacquisto titoli.Nel frattempo prosegue la. Spunti limitati dal fronte macroeconomico con u solo dato in agenda: un. Le vendita di case nuove negli Stati Uniti , in giugno, sono cresciute meno delle previsioni, dopo l'aumento consistente del mese precedente.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un guadagno frazionale dello 0,38%, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.478,4 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni modesti per il(+0,3%) e per lo(+0,15%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,86%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,65%.Al top tra i(+8,23%),(+1,09%),(+0,98%) e(+0,90%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.scende dell'1,20%. Calo deciso per, che segna un -1,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,66%),(+3,12%),(+2,85%) e(+2,82%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,70%.