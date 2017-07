Sangalli: "Pressione fiscale insostenibile: da ridurre per mettere in moto il Paese"

(Teleborsa) - In Italia, "un debito pubblico ingente, stabile ma non decrescente rispetto al PIL, continua a rappresentare un grave fattore di fragilità, che peggiora le nostre prospettive di crescita rispetto a quelle dei nostri partner internazionali. Lo ha dichiarato il Presidente di Confcommercio,, nel suo intervento all'ormai consueto Convegno che la confederazione dedica al tema del Fisco e che quest'anno ha visto la presenza del Ministro dell'Economiache intravede " segnali incoraggianti " per la crescita sebbene rimanga ancora molto da fare.fa eco aquando afferma:"non possiamo accontentarci dei pure positivi spunti congiunturali registrati in alcune variabili di consumo e di produzione".L'incertezza globale data dalle tensioni politiche globali dalla crisi dei migranti e le ombre sulle prospettive politiche dell'Europa "mette in discussione, infatti, le prospettive occupazionali e la tenuta dei consumi. Alcuni difetti strutturali da più di un ventennio frenano il nostro sistema produttivo.Abbiamo, dunque, bisogno di migliori prospettive. Siamo convinti cheSul punto c'è stata la rassicurazione da parte del Governo e da più parti della politica. Ma noi non abbasseremo la guardia, consapevoli, da un lato delle grandi difficoltà che il percorso di aggiustamento del bilancio pubblico presenta, e, dall'altro, che la soluzione non può certo passare da un inasprimento fiscale.Da tempo denunciamo - ha sottolineato ancora il presidente di Confcommercio - che il livello di pressione fiscale del nostro Paese -- è insostenibile per il nostro sistema produttivo e incompatibile con qualsiasi realistica prospettiva di crescita robusta, diffusa, duratura. Abbiamo dato atto, e lo facciamo anche oggi, dei risultati ottenuti dal Governo sul fronte del contenimento della spesa pubblica. Ma affermiamo che si deve proseguire in quest'azione e, anzi, rafforzarla. Le risorse necessarie per ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese si possono e si devono trovare agendo su due binari: da un lato, attraverso una profonda operazione di eliminazione di sprechi e inefficienze che l'aggregato dei consumi pubblici ancora presenta a qualsiasi livello istituzionale, centrale e locale".Dall'altro, attraverso il contrasto all'evasione che - come confermato dall'analisi del nostroconsentirebbe, a determinate condizioni,sotto forma di minori aliquote, ai contribuenti in regola.