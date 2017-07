Snam, prestito da 310 milioni da BEI per potenziamento rete gas italiana

Snam

(Teleborsa) -ha sottoscritto con la(BEI), rendendo la rete ancora più sicura, efficiente, flessibile e interconnessa. La notizia arriva dopo il Gruppo stamane ha reso noti i conti semestrali che si sono chiusi con un utile in s alita- l'estensione della rete di trasporto del gas e la realizzazione di una condotta per collegare aree di distribuzione destinate al consumo con il nuovo sito di stoccaggio del gas di Cornegliano Laudense;- l'aggiornamento dei sistemi di misurazione ubicati nei punti di riconsegna della rete attraverso l’acquisizione di impianti di misura del gas naturale dai clienti finali;- l'installazione di sistemi di odorizzazione per i consumatori industriali finali;- il miglioramento dell’efficienza energetica in due stazioni di compressione;- l’ammodernamento e la sostituzione di asset esistenti per migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza operativa della rete in varie regioni.i e rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Snam, in quanto complementare ai prestiti obbligazionari e bancari e caratterizzato da durate più lunghe a costi competitivi.