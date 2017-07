Terna, accordo con Avvenia per l'efficienza energetica

Terna

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata Terna Plus, ha siglato un accordo di partnership con Avvenia.Obiettivo dell'intesa, individuare e implementare insieme nuove opportunità commerciali per servizi e interventi in materia di efficienza energetica."Questa partnership consente a Terna di rafforzare ulteriormente il suo ruolo di fornitore di servizi energetici integrati a 360 gradi, con sempre maggiore attenzione all'efficienza energetica, e di arricchire l’offerta di soluzioni innovative come energy solution provider", spiega la società in una nota. Avvenia può invece arricchire ulteriormente le competenze acquisite e consolidate nel campo dell’efficienza energetica, per riaffermare, in un contesto più articolato, le promesse al mercato in termini di incremento di produttività, flessibilità gestionale, miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi forniti.