UK, lieve incremento del PIL nel secondo trimestre

(Teleborsa) -. L'espansione dell'attività si conferma ancora una volta robusta e allontana i timori provenienti dalle incertezze politiche sulla Brexit. Nel 2° trimestre del 2017 ilha evidenziato un incremento dello. Il dato, che si confronta con un dato a +0,2% del trimestre precedente, è in linea con le attese degli analisti.Secondo i dati dell', che oggi ha fornito le stime preliminari, laè rallentata a(dal +2% del trimestre precedente), anche qui secondo quanto previsto dal consensus., l'output è stato trainato dalla crescita dei(+0,5% su trimestre), in particolare dal settore retail e dalla produzione e distribuzione di film. Manifattura e costruzioni sono risultate entrambe in calo (-0.5% e -0,9% rispettivamente) dopo due periodi di espansione consecutivi.