Unicredit sotto attacco informatico

UniCredit.

(Teleborsa) -Lo comunica lo stesso istituto bancario che spiega di aver subito un'intrusione informatica sui dati di circain Italia. L'accesso è avvenuto attraverso un partner commerciale esterno italiano.L'ain realtà sarebbe avvenuto in due tempi, uno nei mesi di settembre e ottobre 2016 ed uno più recente nei mesi di giugno e luglio 2017. I dati riguardano clienti italiani e sono(dati anagrafici e codici IBAN).: "non è stato acquisito alcun dato che possa consentire l'accesso ai conti dei clienti o che permetta transazioni non autorizzate". Le autorità competenti sono state informate e in mattinata verrà formalizzato un esposto presso la Procura di Milano.il titolo soffre mostrando un calo dello 0,82%.