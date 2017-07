Vitalizi, ok della Camera all'abolizione. Testo va al Senato - [video]

(Teleborsa) - Con, lasull' abolizione dei vitalizi dei parlamentari viene approvata dall'Aula di Montecitorio.Dopo il via libera della Camera,Hanno votato a favore Pd, M5S, Lega, Fratelli d'Italia e Scelta civica."Sono soddisfatto, il voto è stato quasi all'unanimità, significa che il lavoro effettuato ha prodotto un consenso molto importante", ha commentato il firmatario Richetti.. Forza Italia non ha partecipato bollando il provvedimento come "incostituzionale e lesivo dei diritti degli italiani"., in particolare sull'articolo 13 del ddl, che sancisce la rideterminazione degli assegni vitalizi.