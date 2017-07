Borse a due colori. Piazza Affari chiude con il segno più

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Moncler

Yoox

Azimut

Tenaris

Saipem

Terna

CNH Industrial

Fincantieri

Salini Impregilo

(Teleborsa) -all'indomani delle decisioni dellache lasciatoquindi per gli investitori con la banca centrale americana che annuncia di prevedere "relativamente presto" l'avvio del processo di riduzione del proprio bilancio , rafforzando di fatto le aspettative per settembre., l'è in calo (-0,77%) e si attesta su 1,166. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.257,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,35%.chiude sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%, complici le trimestrali deludenti di alcune big tedesche. Poco mossa, che mostra un -0,12%. Sostanzialmente invariato il listino di-0,06%.suldello 0,26%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,98%), grazie ai risultati del primo semestre su, che vanta un incremento del 3,23%., con un progresso del 3,06%. La società di servizi finanziari ha registrato nel secondo trimestre un utile netto consolidato normalizzato di 54 milioni di euro (+13% sullo stesso periodo del 2016).invece, si verificano suche scivola dell'1,31%. In calocon un ribasso dello 0,81%.per, che archivia la seduta con un calo dello 0,70%.per, che chiude con un -0,66%.Fuori dal principale listino arretradopo che Parigi ha annunciato la nazionalizzazione di Stx In apnea, che arretra del 2,84% sulla scia dei risultati.