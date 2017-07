Borse europee in rialzo su Fed accomodante

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -il giorno dopo la conclusione del, il cui messaggio è stato interpretato dal mercato in maniera leggermenteLa banca centrale guidata daha lasciato, come atteso, e annunciato di prevedere "relativamente presto" l'avvio del processo di riduzione del proprio bilancio , rafforzando di fatto le aspettative per settembre. Ilsegnale di fiducia sull'economia americana è stato oscurato in parte dalleL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.262 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 48,76 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,08%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore anche, così come, +0,2%., con il, che avanza a 21.634 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,38%),(+0,68%) e(+0,64%).di Milano, troviamo(+4,18%) all'indomani dei conti che hanno mostrato una crescita a doppia cifra per i ricavi Denaro su(+1,22%),(+0,98%) e(+0,91%) tuttiI più forti ribassi, invece, si verificano su, -0,60%, sulla scia dei numeri del secondo trimestre . Il gruppo ha ancheContrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.Tra i(+2,50%) che forte dei risultati trimestrali , non sembra risentire dello strappo tra Roma e Parigi su Stx France . Bene inoltre(+1,69%),(+1,21%) e(+1,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,18%. Sottotono-0,90% all'indomani dei conti semestrali