Deutsche Bank, l'utile trimestrale cresce oltre attese

Deutsche Bank

(Teleborsa) -sorprende gli analisti con un balzo dell'utile, nel secondo trimestre, grazie alla politica di riduzione dei costi.Il colosso bancario tedesco, ha riportato nel periodo, un, battendo ledopo gli appena 20 milioni guadagnati nello stesso periodo 2016.Il CET1 a fine giugnodi un anno prima.nel trimestre e le vendite hanno accusato un calo del 28% nell'azionario.a 6,6 miliardi di euro e la banca stima per il 2017 un giro d'affari dei business operativi inferiori all'anno scorso., ha tuttavia sottolineato che. "I ricavi a livello universale non sono così forti come ci sarebbe piaciuto, in larga misura a causa dell'attività sotto tono dei clienti in molti dei mercati dei capitali".