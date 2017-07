Facebook, utili ed utenti in aumento

(Teleborsa) -

Appiattita ieri la performance di Facebook, a Wall Street che porta a casa un modesto +0,2% dopo i risultati del secondo trimestre.



Il titolo ha riportato utili netti per 3,89 miliardi di dollari, o 1,32 per azione, in rialzo dai 2,28 miliardi (78 cent per azione) di un anno fa, superando il consensus fermo a 1,12 cent. I ricavi sono saliti a 9,3 miliardi, dai 6,4 dello stesso periodo del 2016, superando le attese che si erano espresse per 9,2 miliardi.



Gli utenti attivi giornalmente sul social network sono cresciuti del 17% su anno (1,32 miliardi, in linea con le previsioni), così come quelli mensili (2,01 miliardi, oltre le stime).