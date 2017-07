FS Italiane, conti e investimenti in salita nel primo semestre

(Teleborsa) -archivia ildell'anno con(+7,2%), cui si accompagna la sensibile crescita (+3,4%) delLordo (),. Allo sviluppo del fatturato contribuiscono, oltre al normale processo di gestione operativa, anche le operazioni societarie, tra le quali spiccano l'acquisizione della società inglese, che collega la città di Londra con la regione dell'Essex, e l’ampliamento del gruppo Busitalia, sia in termini di volumi che di operatività, attraverso la Busitalia Campania, operativa dal 1° gennaio 2017, e la costituzione della Busitalia Simet nei servizi gomma di lunga percorrenza (con il brand Busitalia Fast).Nel dettaglio,(+266 milioni di euro rispetto al primo semestre 2016) con una crescita complessiva ed uniformemente diffusa nei diversi segmenti di business.. Su tale posta si riflettono anche gli effetti delle citate operazioni societarie per circa 145 milioni di euro, oltre che l’entrata nell’area di consolidamento, a partire da fine novembre 2016, delle Ferrovie del Sud Est.L'. Il calo degli utili è dovuto all'aumento degli ammortamenti a 44 milioni, indicativo dei fori investimenti effettuati dal Gruppo., seguendo la dinamica della crescita del fatturato,"I risultati del primo semestre del 2017 sono stati decisamente trainati dal potenziamento dell’offerta sui prodotti Freccia", spiega la nota che accompagna i conti,, e il dispiegarsi degli effetti economici generati dalla finalizzazione del Contratto di servizio pubblico 2017-2026, unito al successo derivante dall'introduzione del nuovo Biglietto Regionale. L’incremento dell’offerta del brand Frecciarossa è collegato al continuo ampliamento della flotta che si arricchisce ulteriormente con altri 7 nuovi convogli.L’del Gruppo(+34 milioni di euro confrontato con il primo semestre 2016) con un%., facendo registrare una lieve flessione di 5 milioni di euro (-1,5%) e un EBIT Margin del 7,44%, a seguito dell’andamento degli ammortamenti che aumentano, in linea con le previsioni, di 44 milioni di euro, a fronte dei rilevanti investimenti previsti e realizzati.che, insieme all'analisi delle nuove opportunità offerte dal mercato in termini di integrazione, consentiranno il sostegno della domanda interna e dell’occupazione continuando a confermarsi volano di spinta della crescita dell’economia italiana. In tale ambito si ricordano l’importante tappa raggiunta dal Gruppo con la recente inaugurazione della stazione Napoli Afragola , la cosiddetta “Porta del Sud”, ideata con l’obiettivo di ottenere notevoli riduzioni di tempo nei collegamenti con il Sud Italia, nonché l’attivazione del raddoppio fra Cervaro e Bovino, il primo tratto della nuova linea Napoli – Bari.mentre la posizione finanziaria netta, sulla quale nel periodo ha inciso un nuovo, importante collocamento di obbligazioni per un miliardo di euro, si attesta a 8,07 miliardi di euro., principalmente per effetto di nuove assunzioni e acquisizioni societarie.Contribuiscono ancora una volta in positivo alla performance del primo semestre 2017 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i settori operativi. In particolare il Trasporto – in cui la società leader è Trenitalia seguita dai gruppi, rispettivamente nei business del trasporto merci e su gomma, e Netinera Deutschland, operativa in Germania – con un risultato netto realizzato nel periodo pari a 79 milioni di euro, e dell’infrastruttura – concome prima entità operativa seguita danel settore dell’engineering – che vede chiudere il primo semestre in positivo per 169 milioni di euro.