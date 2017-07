TIM, De Puyfontaine "temporaneamente" alla guida

(Teleborsa) -, presidente esecutivo di TIM riceve le deleghe dell''amministratore delegato uscente,, a esclusione di quelle su security e Sparkle, affidate ad interim al vicepresidente. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione del gruppo chiamato oggi a rimodulare la governance di Telecom dopo l'uscita di Cattaneo De Puyfontaine con il supporto del management della Società, guiderà il Gruppo in linea con gli indirizzi del piano strategico, si legge nella nota di TIM.Il Consiglio di Amministrazione ha acquisito le dimissioni del Consiglierein (non indipendente) dal Comitato per il controllo e rischi, sostituendolo con il Consigliere(indipendente).Oggi il Board, chiamato anche ad approvare i conti del primo semestre, ha visto i primi sei mesi dell'anno che si sono chiusi(in crescita del 7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2016). In crescita+10,4% rispetto al primo semestre 2016) con un’incidenza sui ricavi a 42,1% (41% nel primo semestre).(1,018 mld di euro nel primo semestre 2016) e sconta oneri netti non ricorrenti per 173 milioni di euro.(61.229 unità al 31 dicembre 2016, di cui 51.125 in Italia.L’ettificato ammonta a 25,104 mld al 30 giugno 2017, in riduzione di 15 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (25,119 mld di euro).ha così commentato: i positivi risultati pongono le basi per un'ulteriore fasi di rilancio del gruppo.