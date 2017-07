Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,39%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.475,42 punti. In frazionale progresso il(+0,34%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+5,20%),(+0,99%) e(+0,89%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,82%),(-0,68%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+7,75%),(+3,22%),(+3,06%) e(+2,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.scende dell'1,20%.(+9,11%),(+8,16%),(+7,73%) e(+7,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,42%.In caduta libera, che affonda del 3,96%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,38 punti percentuali.