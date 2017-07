Borse europee sepolte dalle trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono al ribasso le principali borse europee in una. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.258,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 49,09 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,15%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,77%. Vendite anche su, che soffre un calo dello 0,73% e su, che registra un ribasso dell'1,38%., ilè in calo (-0,91%) e si attesta su 21.438 punti.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,14%),(-1,52%) e(-1,35%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,28%),(+1,17%),(+0,99%) e(+0,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%, penalizzata dai conti della francese Essilor.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,99%.