Edison sale oltre la soglia del 50% di Frendy Energy

Edison

(Teleborsa) -è salita al 50,078% di Frendy Energy. Si realizza così la condizione sospensiva relativa all'accordo vincolante del 17 luglio con Cryn Finance e un altro socio di minoranza per l'acquisizione del 45,039% della società.Edison ha quindiper l'acquisto di ulteriori azioni Frendy Energy, rappresentanti complessivamente il 5,039% del capitale di Frendy Energy al medesimo prezzo stabilito per gli acquisti da Cryn Finance.Il closing è subordinato a che Edison consegua, in un unico contesto, una quota complessivamente non inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy anche attraverso acquisti di azioni Frendy da terzi al medesimo prezzo concordato con Cryn Finance, e che gli accordi siano sottoscritti entro il 1° agosto 2017.E' previsto che Edison acquisti le azioni Frendy a unsuscettibile di modifica nel caso la posizione finanziaria netta di Frendy Energy risultasse al 30 giugno 2017 minore di quanto stimato (in termini di minore cassa e/o maggiore indebitamento).A seguito del, Edison promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) sulla totalità delle azioni Frendy, per un corrispettivo per azione pari al prezzo degli acquisti da Cryn Finance e degli Ulteriori Acquisti.