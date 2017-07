FCA US, via libera della certificazione veicoli diesel 2017

FCA US

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, società interamente controllata daha annunciato oggi di aver ricevuto un("EPA") e un conditional executive order dall’Air Resources Board (“ARB”)L'approvazione delle agenzie è il risultato di diversi mesi di collaborazione traal fine di risolvere le preoccupazioni dalle agenzie riguardo alle tecnologie di controllo delle emissioni utilizzate su precedenti versioni di questi veicoli.dei veicoli diesel Jeep Grand Cherokee and Ram 1500 oggetto della Notices of Violation emessa da EPA e ARB nel gennaio 2017. FCA US ritiene che la modifica al software possa risolvere le preoccupazioni delle agenzie in merito alle prestazioni in termini di emissioni di tali veicoli."Le approvazioni annunciate oggi costituiscono un significativo passo avanti verso la soluzione delle questioni sollevate da EPA e ARB", ha dichiarato. "Siamo grati alle agenzie per l’impegno che hanno profuso nel lavorare con noi per raggiungere questo importante traguardo. Siamo impazienti di costruire su questo progresso apportando gli opportuni aggiornamenti al software di controllo delle emissioni dei nostri modelli degli anni precedenti"