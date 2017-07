Fincantieri, Stx e Libia: dov'è l'europeismo di Macron?

(Teleborsa) - L’ entrata a gamba tesa di Parigi sull’affaire Fincantieri-Stx non ha tanto il sapore di liberismo piuttosto diIl, ha annunciato la drastica decisione di nazionalizzare la società esercitando un, a fronte dell'attuale quota del 33%. Una manovra giustificata con la volontà di "difendere gli interessi strategici della Francia", ma che fa emergere un profilo del Presidente franceseben diverso da quello che si era voluto dipingere durante la sua campagna elettorale. DunqueCon l’operazione tra Fincantieri e Stx, sarebbe nata, infatti, un’eccellenza mondiale nel campo della cantieristica tutta Made in Europe, frutto delle sinergie industriali messe in campo da Francia e Italia. Sinergie europee decantate in modo così plateale da Macron, ilL'Italia ha protestato duramente. "di non dare seguito ad accordi già conclusi", hanno affermato con una nota congiunta il ministro dell'Economia, Pier Carlo, e il ministro dello Sviluppo economico, CarloNonostante tutto e seppur molto compromessa, la partita non appare definitivamente chiusa. Parigi afferma di voler ancora trattare, senza specificare su quali basi. E, Roma? Per ora non chiude la porta.Ma il protagonismo di Macron non si ferma e, a distanza di poche ore, arriva anche sul. Non c’è solo la questione Stx, ma anche la vicendada Orleans fa sapere che "". La Francia aprirà in Libia hotspot per l'esame delle domande di asilo dei migranti: "Conto di farlo da questa estate", ha detto l’inquilino dell’Eliseo.I centri, ha aggiunto il presidente, saranno allestiti "in tempi brevissimi”. La gente, “andiamo noi a prenderla”. Voglio inviare missioni dell'Ofpra (l'ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi) negli hotspot italiani e “sono pronto a inviarli in Libia”. Gli altri Paesi europei sono riluttanti, “cercheremo di farlo con l'Europa. Ma".Dura reazione del: "Non si può, anche da parte della Francia, andare avanti con battute improvvisate. I campi là vanno gestiti dalle organizzazioni internazionali come l'Unhcr.".Poi, la telefonata con ile il tentativo di: tutto rinviato a fine agosto, dopo "studio di fattibilità"."La sfida contro l'immigrazione illegale si risolve con scelte europee.. Iniziative unilaterali possono essere anche iniziative di buona volontà, ma non sono utili alla soluzione del problema". Così il, che richiama l’importanza di una Europa unita.Stiamo in Europa insieme oppure no? Macron ora più che un europeista sembra mirare alla centralità della Francia in Europa.