Industria, attesa in lieve frenata a luglio

(Teleborsa) - Produzione industriale in leggero calo a luglio., afferma il Centro Studi di Confindustria (CSC), la produzione è diminuita dello 0,1% rispetto a giugno, quando è stata stimata una crescita dello 0,4% su maggio.rispetto ai primi tre mesi dell'anno (da -0,3% sul quarto trimestre del 2016). Per il terzo trimestre c'è "una variazione congiunturale acquisita di +0,4%".La produzione industriale - spiega il CSC - "al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in luglio del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2016", mentre a giugno "si era avuto un progresso del 3,7%" su base annua.Gli ordini in volume, hanno segnato "un aumento dello 0,5% a luglio rispetto a giugno (+1,2% su luglio del 2016), quando erano aumentati dello 0,9% rispetto a maggio (+1,7% su base annua)".