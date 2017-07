Italgas, Gallo: "Risultati in crescita, avanti con nostri obiettivi"

Italgas

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto in crescita del 23,1% a 140 milioni, realizzando investimenti per 243 milioni in aumento del 63% "in linea con l'obiettivo previsto di oltre 500 milioni a fine 2017".L'è salito del 14,6% a 204 milioni mentre e l' Ebitda balza del 21,9% e si attesta a 390 milioni di euro."Chiudiamo il primo semestre del 2017 con una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari, grazie all’effetto positivo dei programmi di razionalizzazione dei processi, di disciplina dei costi operativi e di ottimizzazione finanziaria avviati negli scorsi mesi. Ciò si è tradotto in un aumento del Margine Operativo Lordo (Ebitda) del 22% e dell’utile netto del 23%" - commenta- aggiungendo che "con l’impegno per una crescita sostenibile e profittevole per i nostri stakeholders. In particolare continueremo nel piano di sostituzione dei misuratori, nelle iniziative di sviluppo e di sostituzione della rete e nell’applicazione di soluzioni tecnologiche digitali che consentiranno di generare”.Nel semestre, il Gruppo ha generatodi euro che hanno consentito il finanziamento dell’importante piano di investimenti, il pagamento del dividendo relativo all’intero anno fiscale 2016 mantenendo laal 30 giugno 2017 al di sotto dei 3,7 miliardi di euro.