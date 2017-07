Milano scende, l'Europa precipita

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza sottotono per le principali borse europee in una. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 49 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,08%.giornata fiacca per, che registra un calo dello 0,60%. Perdita frazionale per, -0,34%. Vendite anche su, che mostra un ribasso dell'1,04%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,47%.(+1,58%) e(+0,83%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,78%),(-1,51%) e(-0,99%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,06%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,83%, festeggiando i conti del primo semestre . Buoni anche i risultati di Italgas (-0,23%) che conferma gli obiettivi.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58% sulla scia della trimestrale Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,72%.Sensibili perdite per, in calo del 2,05%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.