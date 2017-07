Partita la Soyuz con il 60enne italiano Paolo Nespoli

(Teleborsa) - Ha preso il via la missione "Vita" con il lancio della navicella spazialeche porterà un nuovo equipaggio di tre persone sullaSoyouz è stata lanciata in perfetto orario dal cosmodromo russo di, nel. Della missione fa parte anche l'italiano, 60 anni compiuti.è suo terzo viaggio in dieci anni dopo Esperia che nel 2007 con lo Space Shuttle lo ha portato sulla stazione orbitale per una settimana. "AstroPaolo", come è stato rinominato Nespoli, ha effettuato il suo primo volo nello spazio nel 2010 con la missione MagISStra dove è rimasto in orbita per sei mesi."Vita" è coordinata anche dall', e prevede l'esecuzione di 13 esperimenti appositamente predisposti allo scopo di raccogliere dati utili per i viaggi sulla Luna e su Marte.