Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.830,31 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.472,1 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,57%), come l'S&P 100 (-0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,91%),(-0,74%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,02%),(+1,13%),(+1,12%) e(+1,09%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,71%.(+9,45%),(+3,40%),(+3,04%) e(+2,28%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,82 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,54%.Sensibili perdite per, in calo del 5,53%.