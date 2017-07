Utili in rosso per Barclays

Barclays

(Teleborsa) - Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,77%.

Il colosso finanziario britannico ha riportato utili netti in perdita per 1,4 miliardi di sterline, in confronto ai 4333 milioni realizzati nello stesso periodo del 2016. Al netto delle poste straordinarie i profitti su trimestre sono cresciuti a 659 milioni, mentre i ricavi totali si sono attestati a 5 miliardi (come l'anno scorso).

Il quadro tecnico di breve periodo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 213,4 centesimi di sterlina (GBX). Rischio di discesa fino a 202, che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 224,7.







(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)