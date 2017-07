Wall Street apre senza slancio

Dow Jones

(Teleborsa) -. Ilè sostanzialmente stabile, mentre cede alle vendite loche retrocede dello 0,17%. Sotto la parità il(-0,30%). Dopo i record toccati in settimana , le performance degli indici si ridimensionano.Mentre continua la stagione delle trimestrali che ormai è entrata nel vivo, l' l'economia americana accelera come atteso nel secondo trimestre, come rivelato dalla stima preliminare del. Nello stesso trimestre, frena il costo del lavoro In cima alla classifica deicomponenti il(+7,75%),(+3,22%),(+3,06%) e(+1,12%). ù, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%., con un netto svantaggio dell'1,29%.che segna un quasi nulla di fatto., che resta incollata sui livelli della vigilia.Tra i(+8,16%),(+5,26%),(+4,66%) e(+2,92%). Le più forti vendite, invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -7,45%., con una flessione del 4,89%.per, che passa di mano sulla parità.su, che soffre un decremento del 3,25%, dopo una trimestrale che ha deluso.