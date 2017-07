A2A: utile semestrale in calo a 157 milioni. Pesano svalutazioni EPCG

A2A

della PUT Option sull'intera quota del capitale sociale detenuta da A2A nella società montenegrina Elektroprivreda Crne Gore

(Teleborsa) -. Il risultato è stato). Il valore della PUT Option è di 250 milioni di euro; la cessione avverrà in più fasi, ovvero in sette quote equivalenti per ciascuno dei successivi sette anni a partire dal mese di maggio 2018, previo pagamento da parte del Governo del Montenegro del relativo corrispettivo ad ogni scadenza. Come già evidenziato - fa sapere la societàin connessione al già noto procedimento relativo ai servizi infragruppo resi da A2A alla medesima EPCG tra il 2010 e il 2012.Dal provvedimento cautelare si è altresì avuta evidenza che il, nei termini previsti (ovvero entro il 2 agosto 2017), nelle forme e nelle sedi previste dall'ordinamento locale,. Al 30 giugno 2017 EPCG è ancora consolidata integralmente in A2A.Nel primo semestre del 2017, i. Al netto del cH (circa il 50% della variazione). Alla crescita dei ricavi del Gruppo ha contribuito inoltre, l’aumento dei prezzi spot sui mercati IPEX registrato nel primo semestre 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il6 (+6%).La(3.136 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L’indebitamento lordo è pari a 3.850 milioni di euro in aumento di 55 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016., "a seguito della decisione di esercitare, in data 1° Luglio 2017, la PUT Option di vendita sull’intera quota del capitale sociale detenuta da A2A S.p.A. nella società montenegrina EPCG (41,75%), a partire dal secondo semestre 2017 EPCG verrà esclusa dal consolidamento integrale e classificata come attività disponibile per la vendita., ovvero unro, nonostante il venir meno del contributo atteso nel secondo semestre 2017 di EPCG (stimato in circa 30 milioni di euro). Si segnala inoltre che - a parità di ogni altra condizione -