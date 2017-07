Elettra investimenti rafforza presenza nella produzione di energie da fonti alternative

Elettra Investimenti

(Teleborsa) -, tramite la controllata Alea Energia, harelativo alla locazione del ramo di azienda di quest’ultima costituito principalmente da un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a olio vegetale della potenza lorda di circa 990 kWe,, con tariffa incentivata dal 2011., rafforzare la presenza del gruppo nel settore della generazione di energia da fonti alternative, confermando l’attenzione anche alla crescita per linee interne e andando a rafforzare la presenza in settori storici di attività. Verranno inoltre create importanti sinergie di gruppo in quanto i servizi di O&M saranno affidati alla controllata Alea Service.. Il contratto di affitto di ramo di azienda verrà stipulato entro 15 giorni dalla data odierna e avràdurata fino al 30 giugno 2026, con facoltà per Alea Energia di recedere anticipatamente in caso di mancata voltura dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’impianto; è inoltre previsto un diritto di prelazione a favore di Alea Energia in caso di cessione dell’impianto a terzi. Le risorse finanziarie sono assicurate da disponibilità liquide di Elettra Investimenti.Ilper tutta la durata del contratto di affitto e pertanto fino al 30 giugno 2026.. La società prevede che l’operazione "possa generare a regimee un Ebitda ".