Energia, arriva l'offerta standard PLACET

Dal prossimo anno tutti i venditori dovranno obbligatoriamente inserire tra le proprie offerte anche la, cioè l'offerta a, a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.Lo comunica l', che introduce nel mercato retail italiano le cosiddette offerte standard. Dovrà essere fornita sia una PLACET a, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas, prevedendo la sola fornitura di energia, senza poter inserire servizi aggiuntivi.Per quanto riguarda ildell'energia è prevista una struttura unica, articolata in quota punto (euro/cliente/anno) e in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati - euro/kWh o euro/Smc). A sua volta la quota energia può essere variabile, cioè indicizzata al prezzo della materia prima nei mercati all'ingrosso con l'aggiunta di uno spread definito dal venditore, o fissa per un certo periodo (1 anno).Per la, si applicherà la disciplina del TIF (Testo integrato fatturazione) senza possibilità di prevedere deroghe, come invece avviene per il mercato libero. Non potranno poi essere previsti addebiti ulteriori per la ricezione della fattura o l'accesso ai propri consumi, mentre sarà possibile uno sconto nel caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti., fatta salva la facoltà di recesso, con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un prezzo comunque liberamente definito tra le parti. Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita. Le famiglie potranno sempre usufruire delprevisto per chi è in condizioni di disagio economico/fisico.