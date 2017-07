Falck Renewables, conti in salita nel primo semestre

Falck Renewables

(Teleborsa) -archivia i primi sei mesi dell'anno(+76,6%)Crescono anche iche arrivano a 141 milioni, in aumento del 9,6% rispetto ai 128,6 milioni del primo semestre 2016. L'a 78,2 milioni di euro sale del 9,6% rispetto a 71,3 milioni del primo semestre 2016.L', incluso il fair value dei derivati,L'amministratore Delegatoha così commentato: "Risultato molto positivo per il Gruppo che chiude il primo semestre 2017 con un significativo incremento di tutti gli indicatori economico-finanziari, con un risultato netto in forte crescita anche a fronte di una ventosità molto bassa. A metà anno possiamo dirci molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto. Abbiamo messo in esercizio il parco eolico di Auchrobert, raggiungendo 821 MW di potenza installata, e, in linea con quanto previsto dal piano industriale approvato a fine novembre 2016, prosegue l’intensa attività per consolidare importanti opzioni di crescita futura che ha portato alla sottoscrizione di accordi in Olanda e Norvegia.”