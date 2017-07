Finecobank, conti in crescita nel primo semestre

Finecobank

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conche ammontano a 282,7 milioni di euro, in crescita del 3,3% a/a rispetto aldato del primo semestre 2016.Ilsi attesta a 127,2 milioni di euro in aumento a fronte dei 123,4 milioni di euro del pari periodo di un anno fa (+3% a/a).L’Utile ante imposte si attesta a 156,5 milioni di euro, in crescita del 3,9%, mentre l’ Utile netto è pari a 104,3 milioni di euro evidenziando un incremento del 3,2% al netto delle poste non ricorrenti rispetto al 1° semestre 2016.La, di cui 1,8 miliardi di raccolta gestita (+1,5 miliardi a/a), 0,5 miliardi di raccolta amministrata mentre la raccolta diretta si attesta a 0,7 miliardi.La posizione patrimoniale evidenzia un CET1 ratio (transitional) che si colloca al 22,14% al 30 giugno 2017.